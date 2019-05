Ecco il nuovo consiglio comunale: eletti e preferenze di tutte le liste

A scrutinio finito inizia a delinearsi la composizione del nuovo consiglio comunale di Lecce a maggioranza Salvemini. Tra i banchi dell'opposizione siederanno i candidati sindaco sconfitti Saverio Congedo, Adriana Poli Bortone e Arturo Baglivo.



Il primo partito per numero di preferenze è il Partito Democratico (10,9%) che porta a Palazzo Carafa quattro consiglieri: Sergio Signore che è il più suffragato in assoluto con 1.198 voti; Paolo Foresio (950 preferenze); Antonio Rotundo (680) e Saverio Citraro (426).





Lecce Città Pubblica ha raggiunto il 10,6% e conquista 4 seggi: i più suffragati sono Silvia Miglietta (685), Pierpaolo Patti (463) Cosimo Murri Dello Diago (431) e uno fra Natalia Mariano Mariano (390) e Gabriele Molendini (390).





Noi Per Lecce conquista tre seggi che vanno a Angela Valli (723), Marco Nuzzaci (694) e Marco Giannotta (490)





Coscienza Civica Ideazione ha raggiunto il 6,67% e gli eletti sono Christian Gnoni (477), Antonio De Matteis (389) e Giulio Mele (265)





A Sveglia Lecce (4,98% ) spettano due consiglieri: Marco De Matteis (390) e Giovanni Occhineri (324)





Con il 4,8% dei voti Civica. conquista due seggi: Ernesto Mola (275) e Sergio Della Giorgia (265)





Un seggio ciascuno spetta invece a Udc (Carlo Mignone con 519 preferenze) e Puglia Popolare (Alfredo Pagliaro con 427 voti)