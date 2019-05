Diventa protagonista del nuovo video: Numa cerca proprio te

Per la realizzazione del videoclip The secret Key la cantante cerca nuovi protagonisti: ecco come inviare il proprio provino.

Numa cerca nuovi protagonisti per il proprio video e lancia una sfida sul web. La cantante, per la realizzazione della nuova clip dal titolo The Secret Key, invita tutte e tutti a proporsi. Ecco come farlo:

“Ti basterà solo avere con te un cellulare o una videocamera. Ti chiediamo di scegliere una piccola parte di The secret key, la nuova canzone di Numa, e registrare un video (o più di uno, se preferisci), dalla durata di 30 secondi, nel quale "canti" le parole della canzone (se possibile, scandendo bene il labiale) e/o muovendoti a tempo di musica. Non sono richieste, quindi, particolari qualità canore. Siamo interessati, invece, alla mimica dei soggetti e alla loro voglia di divertirsi!! E' importante per noi ricevere il video girato con il telefonino rivolto in orizzontale .

Scrivi a : management@numaofficials.com e riceverai il brano ed il testo e tutte le informazioni .

Manda il tuo video a questo stesso indirizzo!!”