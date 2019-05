Spot Campari Soda girato a Tricase: ecco il video

La cornice storica di Piazza Pisanelli a Tricase è una delle location del nuovo spot di Campari Soda in onda da qualche giorno in tv. Le riprese della reclame, affidate al noto regista Antony Hoffman, sono state effettuate nel mese di febbraio.



Questo il claim della campagna pubblicitaria: "Cosa significa per noi Senza Etichette? Vuol dire lasciarsi alle spalle la giornata, liberandosi dalle convenzioni e dalle maschere, o semplicemente di un paio di scarpe scomode, per restare semplicemente noi stessi. Questo è Campari Soda, l'aperitivo Senza etichette dal 1932".