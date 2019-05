Ancora qualche giorno di instabilità: a giugno si cambia

Una circolazione di aria instabile continua a interessare il Sud Italia, portando nuove piogge e temporali anche sulla Puglia. I fenomeni saranno più probabili durante le ore pomeridiane, più esposti i settori centro-settentrionali della regione.



L'ESTATE METEOROLOGICA PORTERA' LA SVOLTA?



Il mese di maggio 2019 non ha alcuna intenzione di mostrare segnali consoni alla stagione estiva ormai alle porte e, quindi, si congederà con un nuovo abbassamento delle temperature e un netto rinforzo del vento di maestrale tra le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 a causa dell'arrivo di aria più fredda dai Balcani.

Tuttavia, un graduale cambio di circolazione sembra profilarsi proprio in concomitanza dell'avvio della stagione estiva meteorologica, ossia già dai primi giorni di giugno, quando la graduale distensione dell'anticiclone lungo i paralleli garantirebbe tempo via via più stabile anche sul Salento.

I giorni a seguire POTREBBERO essere addirittura caratterizzati dall'arrivo della prima vera ondata di caldo dal Nord Africa, ma al momento è solo una possibile tendenza.



L'analisi del periodo in esame è riassunta nel grafico in gallery, dove sono riportati gli spaghetti ensemble su base GFS per il Salento da oggi sino al 4 giugno: si tratta del riassunto delle diverse possibili evoluzioni del tempo (diverse linee colorate) calcolate dal modello numerico (#GFS) a partire da differenti condizioni atmosferiche iniziali. La linea rossa rappresenta lo scenario mediamente più probabile, quella marroncino il valore medio riferito al trentennio 1981-2010.

La tendenza prospettata presenta un'elevata affidabilità lì dove le diverse linee sono sovrapposte tra di loro e attorno al valor medio (linea rossa), mentre l'affidabilità diminuisce man mano che le linee cominciano a divergere.



Fonte: MeteoNetwork, Supermeteo