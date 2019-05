Tolgono la ruota alla bici di un disabile e filmano la reazione: due vigili urbani indagati

Gli agenti, di Maglie, erano in servizio e, nel video, si prendono gioco dell’uomo. Le accuse vanno dalla violenza privata, all’interruzione di pubblico servizio ed all’istigazione al suicidio.

Avrebbero scherzato al limite del bullismo con un disabile, mentre erano in servizio: per questo motivo due vigili di Maglie, M.M e M.P., 53 e 52 anni, sono indagati dalla Procura di Lecce. Sono accusati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio ed istigazione al suicidio.

Tutto parte da un esposto in Procura, nato dopo che per settimane, sui social sono circolate immagini del disabile, modificate con bare, croci e incidenti stradali, perché accusato di portare sfortuna. I due vigili, in servizio, compaiono in un video, girato con ogni probabilità, l’estate scorsa, e diventato virale, in cui si vede il disappunto del disabile di fronte alla sua bicicletta, ritrovata all’interno di Palazzo De Marco, in piazza Aldo Moro, senza una ruota. Il disabile sa che sono stati i vigili a fargli uno scherzo, ma è irritato perché ha fretta: mentre un vigile riprende, l’altro tira fuori la ruota da un’auto di servizio, prendendosi gioco del proprietario della bicicletta, che una volta riavuta la ruota, chiama per nome uno dei due agenti. L’altro agente compare invece in qualche fotogramma.



L'uomo, si legge nel fascicolo, avrebbe manifestato in seguito propositi suicidi.

Il giudice ha disposto la perquisizione e il sequestro dai computer di casa e dall’ufficio, come anche dei rispettivi telefoni cellulari per verificare la presenza delle foto e del filmato circolati sui social.