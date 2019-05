Salvemini sindaco al primo turno: risultato storico, centrodestra schiantato

Il primo cittadino uscente torna a guidare Palazzo Carafa, confermando il successo del laboratorio politico con Delli Noci. Per il centrodestra si apre la stagione delle riflessioni.

Carlo Salvemini sindaco di Lecce al primo turno: un risultato storico che piomba sul capoluogo salentino e tuona ancora più forte del successo ottenuto nel 2017. Perché conferma, da un lato, il credito che la comunità leccese ha assegnato al laboratorio politico e civico, nato sull’asse con Alessandro Delli Noci, e, dall’altro, dimostra che non si fosse esaurita quella richiesta profonda di cambiamento tra i cortili di Palazzo Carafa.

Così, in una sera di maggio, Lecce si riscopre “dandy”, pronta ad aprire una nuova stagione o forse a continuare qualcosa di aperto senza le zavorre dei numeri precari, delle alleanze risultate nocive e senza l’assillo di un mandato a breve scadenza. Il centrodestra locale ne esce con le ossa rotta: solo 48 mesi fa, pensare all’idea di andare al ballottaggio era vista come una bestemmia, tanto da far rumore quando poi è diventata realtà.

Oggi il ballottaggio era persino una speranza, nonostante una candidatura di alto profilo come quella del consigliere regionale, Saverio Congedo, dentro l’eterno conflitto interno sulla figura di Adriana Poli Bortone e i patti siglati davanti a un notaio: “Ci siamo arrivati impreparati” ha commentato all’arrivo dei primi dati il parlamentare leghista, Roberto Marti. Potrebbe essere la traccia su cui il centrodestra proverà a costruire la propria analisi, magari provando a ricucire i tanti strappi: sarà quasi d’obbligo dopo una batosta non attesa in queste dimensioni e soprattutto in netta controtendenza con quanto sta accadendo a livello nazionale.

Anche il dato del Movimento Cinque Stelle non lascia spazio a interpretazioni: con onestà, Arturo Baglivo ha ammesso di attendersi qualcosa di meglio.