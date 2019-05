Il neo sindaco di Morciano di Leuca ottiene ben 1820 voti per una percentuale che sfonda il 93% dei consensi.

È Lorenzo Ricchiuti il nuovo sindaco di Morciano di Leuca: con la sua lista “Avanti Uniti per Morciano”, in continuità con l’esperienza amministrativa dell’ex primo cittadino Durante, ha nettamente battuto Carmen Zichella con “Responsabili per Morciano”. Per Ricchiuti 1820 voti, pari al 93,72% contro i 122 di Zichella, pari al 6,28%.