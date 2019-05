Elezioni a Lecce, l'ora della verità: segui la diretta dello spoglio

Sta per prendere il via lo spoglio dei voti nelle sezioni cittadine. Cinque candidati in corsa per una poltrona da sindaco.

Tutto pronto a Lecce per scoprire chi sarà il prossimo sindaco del capoluogo salentino: dopo una lunga campagna elettorale, dalle 14 inizierà lo spoglio delle 102 sezioni cittadine con i voti che andranno ad indicare il primo cittadino e il consiglio comunale che lo accompagnerà per il futuro quinquennio. Bisognerà capire se le amministrative leccesi subiranno l’effetto Europee e l’ondata salviniana che ha raggiunto il Salento. Dietro l’angolo c’è ovviamente la possibilità concreta del ballottaggio tra i candidati più votati.

In campo cinque aspiranti sindaci: Carlo Salvemini, primo cittadino uscente, sostenuto da otto liste, Saverio Congedo, consigliere regionale sostenuto da 13 liste, Mario Fiorella, magistrato e candidato di Sinistra Comune, Adriana Poli Bortone, storica sindaca di Lecce, con una coalizione civica, e Arturo Baglivo per il Movimento Cinque Stelle.

DIRETTA

ORE 14: iniziato lo spoglio nelle 102 sezioni cittadine.

ORE 14.30: Operazioni a rilento.

ORE 15.00: primi voti da varie sezioni: Salvemini in vantaggio su Congedo, staccata Adriana Poli Bortone. Appaiati Baglivo e Fiorella.