Stadio via Del Mare, via i vecchi seggiolini: arrivano quelli giallorossi

Iniziate questa mattina le operazioni di smontaggio: le nuove sedute saranno di colore giallorosso.

In attesa degli sviluppi relativi al bando di concessione della stadio Via del Mare ed al fine di non compromettere la possibilità di terminare i lavori in tempo utile ed avere l’agibilità dell’intero impianto, questa mattina sono partite le operazioni di sostituzione dei seggiolini dei settori Curva Nord, Curva Sud e Distinti Sud/Est (Settore Ospiti) del Via del Mare.

Lo fa sapere l'Unione Sportiva Lecce che spiega tale intervento rientra nelle prescrizioni obbligatorie stabilite dal sistema Licenze Nazionali FIGC – Criteri Infrastrutturali. I lavori prevedono, prima del montaggio dei nuovi seggiolini, lo smontaggio e relativo smaltimento delle vecchie sedute e un adeguato trattamento preliminare dei gradoni dei settori interessati.

Il montaggio dei nuovi seggiolini, che saranno di colore giallo e rosso, è previsto per la fine del mese di giugno. Successivamente si procederà ad informare sui prossimi interventi.