"Farsi pubblicare", strategie per aspiranti scrittori: un corso a Nardò

Ospite dell'associazione Oulipo l'editor di Ponte alle Grazie Vincenzo Ostuni



“Farsi Pubblicare” è il titolo del nuovo corso organizzato dall'associazione culturale Oulipo, che terrà Vincenzo Ostuni- editor di Ponte alle Grazie nonché poeta- sabato 1 e domenica 2 giugno a Nardò, presso la splendida Tenuta Nucci.

L'obiettivo sarà quello di fornire agli allievi gli elementi di base per presentare in maniera efficace, a editori e agenti, la propria proposta editoriale, sia di saggistica sia di narrativa, che si tratti di un libro già scritto o ancora da scrivere. Si comunicheranno dunque gli elementi fondamentali di: lettera di presentazione; note biografiche; osservazioni editoriali e commerciali; forma del manoscritto; struttura del manoscritto; indice ragionato; elementi di redazione e editing; contratti di edizione e diritto d'autore. Inoltre si forniranno alcune conoscenze di base sul funzionamento delle case editrici e, in misura minore, delle agenzie letterarie, anch'esse utili a ottenere il risultato sperato.