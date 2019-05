Studentessa salentina vince borsa di studio e vola all’estero

Elena Maglietta conquista una borsa di studio che le permetterà di studiare all'estero per un anno.

La bri llante studentessa Elena Maglietta del liceo scentifico De Giorgi di Lecce, ha vinto una prestigiosa borsa di studio. La borsa pari al valore di 1.000-1.500 euro messa a dispozione da WEP - organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo - offre l'opportunità di recarsi all'estero per un anno. Come lei altri 1200 ragazzi vengono selezionati in base a specifici requisiti tra i quali la competenza linguistica, l'esperienza e l'accuratezza. Questa opportunità, che la giovane Maglietta sfrutterà per andare in USA, permette di migliorare la conoscenza della lingua straniera venendo a contatto con una famiglia e frequentando corsi in una scuola locale.

La ragazza è stata scelta in base all’esito del colloquio di selezione, per le motivazioni e la predisposizione che ha mostrato verso l’esperienza, l’accuratezza, la puntualità della compilazione del dossier di partecipazione e la competenza linguistica. La borsa di studio vuole infatti premiare gli studenti migliori, riducendo per loro il costo del programma.