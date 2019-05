Europee, Fitto e Caroppo conquistano seggio a Bruxelles

I dati definitivi sulle preferenze nelle sei regioni della Circoscrizione Sud.

Nella circoscrizione Sud il Movimento Cinque Stelle è ancora il primo partito e raggiunge il 29% superando la Lega (al 23,4%) e il Pd che si ferma al 17,8%, Forza Italia al 12,2% e Fratelli d'Italia al 7,5%.