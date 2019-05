Utopia Sport e ASD Mollare Mai insieme per Bici in Festa

Le due associazioni che si prodigano per atleti diversamente abili e normodotati pedaleranno il prossimo 2 giugno per le vie di Nardò. Prenotazioni presso Blugeo (via Raho, 65)



Tutti in bici per il prossimo 2 giugno. Per la manifestazione sportiva e di solidarietà Bici in Festa, in programma a Nardò, parteciperanno difatti anche due associazioni, Utopia Sport e Mollare Mai. Con l'affiatato team di Vernole - che ha due sedi nelle frazioni di Pisignano e Strudà - ci sarà anche Grazia Turco, apprezzata campionessa di handbike, una delle attività proposte dall'associazione del presidente Gianpiero Turco, oltre a tennistav olo, atletica leggera ed altro ancora per atleti diversamente abili e normodotati.



L'ASD Mollare Mai, invece, da anni è esempio in Italia sull'istruzione del buon uso della carrozzina ed attività motoria e fisica per disabili, coi suoi ragazzi pedalerà per le vie della città di Nardò in un appuntamento per atleti di livello amatoriale che non prevede né vinti e né vincitori. L'associazione si dedica alle persone disagiate e non vedenti che sono abbandonate dal contesto sociale, dove nessuno è in grado di aiutarle, fornendo supporto psicologico, nutrizionale e wellness, praticando handbyke, easybike e triciclo nonché attività in palestra, yoga, ballo, corsa, aerobica e posturale. Lo staff di Bici in Festa esprime la propria vicinanza al presidente Adriano Bolognese, nelle ultime ore investito da un'auto mentre si allenava in handbike assieme ad altri amici di pedalate, con l'auspicio che possa tornare più forte di prima nel più breve tempo possibile.



PRENOTAZIONI APERTE

Le prenotazioni sono ufficialmente aperte e lo saranno sino a mercoledì 29 maggio. È possibile prenotarsi a Bici in Festa 2019 presso Blugeo (via Raho 65, di fronte al Despar, sulla strada per Galatone) dove si potranno scoprire le migliori soluzioni per il trattamento delle acque. Blugeo, inoltre, omaggerà tutti gli iscritti con un bellissimo portachiavi.



Per tutti gli aggiornamenti si invita a seguire la pagina ufficiale Facebook "Bici in Festa 2019".



In copertina: Grazia Turco, campionessa di handbike