Caravaggio: a Lecce lezione concerto tra musica e pittura

Venerdì 31 maggio, presso la Fondazione Palmieri di Lecce, musica e pittura si fondono in una lezione-concerto unica nel suo genere: "Chi potrà dir quanta dolcezza… Caravaggio, la Musica, i Simboli", con Maria Luisa Dituri, soprano, Angelo De Leonardis, baritono, Pierluigi Ostuni, tiorba, e il racconto iconografico di Grazia Ricciardi.

I dipinti del Rinascimento sono ricchi di simboli e di allegorie difficili da decodificare per chi, come noi, vive nell'era della post-modernità. Attraverso questa lezione-concerto si tenterà di svelare i significati più nascosti dei quadri a soggetto musicale di Caravaggio (ben cinque) e dei suoi seguaci. Alcuni di questi dipinti contengono partiture leggibili di madrigali e mottetti che rivivranno, grazie a un ensemble che si avvale di strumenti storici, in una singolare esperienza multisensoriale.

Il progetto ha fatto parte del cartellone della XVIII Edizione del Festival “Il Montesardo” nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Alessano il 27 agosto 2017, riscuotendo un notevole successo di pubblico, e del ciclo “Caravaggio, la luce, il sacro”, curato dal biblista e storico dell’arte Francesco Saracino e svoltosi presso la chiesa di Sant’Egidio a Bitonto nel dicembre 2018.

PROGRAMMA MUSICALE

Chi potrà dir quanta dolcezza… Caravaggio, la Musica, i Simboli



Giulio Caccini (1550 ca. – 1618) - Dolcissimi sospiri

DELLA COMMITTENZA E DELLA ISPIRAZIONE DEL MERISI



Orlando di Lasso (1532 – 1594) - Sto core mio

Erasmo Marotta (1576 – 1641) Dolor che sì mi crucci

DEI DIPINTORI SEGUACI DEL CARAVAGGIO



Jacob Arcadelt (1504 o 1505 – 1568) - Chi potrà dir

DELL'ALLEGORIA DELL'UDITO E DELLA MUSICA

Jacob Arcadelt (1504 o 1505 – 1568) - Se la dura durezza



DEL DISVELAMENTO DEI SIMBOLI NASCOSTI

Jacquet Berchem (1505 – 1567) – Perché non date voi



DELL'AMOR DIVINO VINCITORE

Noel Baulduin - O quam pulchra es



PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 8, Ridotto* € 5, Ridotto Under 6 anni € 2



* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.



Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



