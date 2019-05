Cielo grigio e pioggia: tempo in miglioramento nel pomeriggio

Risalgono rovesci e temporali soprattutto verso i settori ionici salentini in seno alla circolazione ciclonica attualmente centrata, con un minimo di 1000 hPa, sul Tirreno meridionale.

Mattinata con nuvole, rovesci di pioggia e locali temporali. A seguire tempo in miglioramento. Temperature con poche variazioni: max 19-24°, min 13-16°. Vento orientale, in rotazione da Sud. Mari mossi.



In copertina, le immagini live dal mosaico radar della Protezione Civile.



Fonte: www.supermeteo.com