Tennis, Maglie si arrende al Benevento

Tante assenze importanti per la squadra magliese.

Che fosse una partita difficile già lo si sapeva e il risultato era stato già messo in preventivo.

La quinta giornata del campionato di serie B si chiude con il CT Maglie che cede di fronte un fortissimo TC2002 Cloud Finance di Benevento per 5 a 1 in una trasferta condizionata dalle importanti assenze di Erik Crepaldi, Yannick Jankovits e Giorgio Portaluri.

La squadra, fortemente rimaneggiata, è scesa sui campi veloci beneventani con Mattia Bellucci (2.3), Daniele Iamunno (2.4), Gabriele Frisullo (3.1), Alessio Giordano (3.1), Marco Baglivo (3.3) e Luigi Corrado (3.2).

Il TC2002 ha schierato Andrei Chepelev (2.1), Fernando Romboli De Souza (2.3), Gabriele Noce (2.4), Francesco Liucci (2.4) e Mario Organista (2.6).

Nei singolari Noce supera Iamunno per 4-6 6-2 6-2, Liucci supera frisullo per 6-1 6-1, Organista supera Baglivo per 6-1 6-0, Bellucci supera Chepelev per 6-3 6-2.

Nei doppi la coppia Noce Liucci supera Baglivo Frisullo per 6-3 6-1 e Romboli Organista supera Bellucci Giordano per 6-4 6-2.

Come si era già detto obiettivo del CT Maglie è confermare la serie B anche per il 2020 e, quindi, la squadra è già concentrata sul prossimo incontro del 2 giugno che vedrà impegnati i magliesi in casa contro il CT Palermo.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Tutte le nostre attenzioni ed energie sono concentrate per domenica prossima perché è importante vincere contro il Palermo ed è proprio per questo che, per staccare in classifica i siciliani, sarà presentata la migliore formazione possibile con l'impiego di Erik Crepaldi e Giorgio Portaluri. A Benevento siamo stati costretti a schierare una formazione di emergenza, a causa delle tante assenze, dando priorità alla partita successiva. Felicissimi per la bella prestazione di Bellucci, che ha superato il 2.1 Chepelev, sopratutto in proiezione serie A1 in quanto pensiamo di poter fare affidamento su un altro giocatore italiano di livello. Da menzionare l'esordio assoluto in serie B del giovane Alessio Giordano, anche lui nell'ottica d'impiego nei campionati maggiori”.