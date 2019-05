Elezioni, urne chiuse: affluenza alta a Lecce. Al Sud alto l'astensionismo

Terza e ultima rilevazione diffusa dalla Prefettura di Lecce sulla partecipazione. Maggiore affluenza registrata nei Comuni, chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni.

Partecipazione alta per le amministrative a Lecce e, in generale, nei comuni salentini chiamati a rinnovare i governi cittadini. Ma nel Sud, stando alle prime analisi dei flussi di voto, vince l’astensionismo.

Dalla terza e ultima rilevazione sull’affluenza al voto, arrivano i dati definitivi: per quanto riguarda le Comunali, la partecipazione supera il 70%, attestandosi al 70,31% ma con un leggero calo rispetto al dato precedente (72,35%).

A Lecce città, affluenza quasi al 70% (69,94%), con un dato appena inferiore rispetto a due anni fa (70,16%). Grande partecipazione in alcune realtà chiamate al rinnovo dei consigli comunali, come a Martignano, che risulta il paese con maggiore affluenza (83,62%). Sono ben 19 i comuni in cui la partecipazione al voto ha superato la soglia del 70%. In generale, in tutti i centri, affluenza in calo rispetto alla precedente competizione.

Per quanto riguarda le Europee, su scala nazionale partecipazione leggermente superiore al 56% in lieve calo rispetto alla competizione precedente (58%); il dato della Puglia si attesta sopra il 49% (49,80%), con qualche punto in meno rispetto al 2014 (51,52%), mentre, a livello provinciale, il dato si consolida al 51,46%, al di sotto di quello nazionale ma in leggero aumento rispetto al 2014 (50,28%).

Nel capoluogo salentino, a Lecce, affluenza per le Europee molto alta, trainata dall’effetto amministrative: in questo caso, partecipazione al 71,93%, superiore di 25 punti rispetto al 2014 (46,69%). Lo stesso accade nei Comuni salentini impegnati nelle amministrative, che trainano il dato conclusivo della media provinciale.