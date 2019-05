Salentini al voto, affluenza superiore al 57% per le amministrative

Seconda rilevazione diffusa dalla Prefettura di Lecce. Maggiore affluenza registrata nei Comuni chiamati a rinnovare le amministrazioni anche per quanto riguarda le Europee.

Seconda rilevazione sull’affluenza al voto per le elezioni Europee e amministrative nel Salento: per quanto riguarda le Comunali, la partecipazione, alle 19, supera abbondantemente il 50%, attestandosi al 57,68%. A Lecce città, affluenza al 57,70%, in sostanziale miglioramento rispetto a due anni fa, quando alla seconda rilevazione l'affluenza era inferiore al 53%. Grande partecipazione in alcune realtà, come a Martignano (74,97%) e quindici comuni con numeri superiori al 60% di affluenza.