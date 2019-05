Casarano, al termine della stagione si pensa già al futuro

Le prime dichiarazioni del presidente Giampiero Maci a pochi giorni dalla fine della passata stagione gloriosa e in vista della prossima.

“Nella giornata di ieri ho ritenuto di dover incontrare, innanzitutto il nostro main sponsor, per valutare la sua disponibilità a proseguire nel progetto iniziato dodici mesi or sono.

Ciò mi sembrava una condizione imprescindibile prima di ogni passo programmatico.

Antonio Sergio-Filograna, nell’apprezzare il percorso fin qui svolto, ha ribadito la sua incondizionata fiducia in tutta la società. Questo atto di fiducia che ho molto apprezzato, lo ritenevo fondamentale prima di affrontare ogni argomento.

Ho incontrato, successivamente, il D.S. Marcello Pitino e il direttore generale Giuseppe Pisanò ai quali ho dato immediatamente il compito di gettare la basi per la nuova impegnativa stagione, sia sotto il profilo sportivo che organizzativo.

I passi successivi saranno compiuti di comune accordo nelle prossime settimane.

Ribadisco che da ora in avanti dovremo concentrare le nostre attenzioni sugli urgenti lavori di adeguamento dello stadio “Capozza” che devono essere eseguiti in tempi ristrettissimi e con non pochi sacrifici economici”.