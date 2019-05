Domenica di nuvole e pioggia: domani possibile peggioramento

Ancora maltempo nel Salento in questa domenica di maggio: possibile peggioramento nella giornata di lunedì.

Ancora maltempo nel Salento in questa domenica di maggio con possibile peggioramento nella notte e nella giornata di lunedì. Già da ieri, piovaschi sparsi in alcune zone della provincia, avevano anticipato quello che sta avvenendo più decisamente in queste ore.

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso soprattutto dall’istmo salentino verso Nord: saranno possibili dei piovaschi nelle zone a maggior copertura nuvolosa. Nella notte piogge, più convinte in transito. Temperature: max 22-27°, min 13-16°. Vento in prevalenza dai quadranti orientali. Mari poco mossi.