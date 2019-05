Mercato, per la A giovani di prospettiva e una punta esperta

Il ds Meluso è impegnato a visionare alcune gare del Mondiale Under 20 in Polonia, ma il suo lavoro continua anche in Italia in vista dell'apertura del calciomercato.

Mentre il campionato di Serie A è ancora in via di conclusione, il Lecce sta muovendo già i primi passi in sede di calciomercato. E ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento del ds Meluso, impegnato con il lavoro di scouting in Polonia per il Mondiale Under 20, sono finiti proprio diversi elementi di massima serie che potrebbero fare al caso di mister Fabio Liverani.

Detto di Sebastiano Luperto, ad oggi obiettivo numero uno per la difesa, a centrocampo sono due giovani elementi in prima linea come possibili acquisti: Francesco Cassata e Danilo Cataldi. Sul primo i contatti sono già ben avviati, e il Sassuolo potrebbe girarlo in prestito dopo il ritorno dall’esperienza non indimenticabile di Frosinone. Il secondo potrebbe rientrare in un discorso con la Lazio che include già Palombi, che il Lecce vorrebbe trattenere ancora. In entrambi i casi sarebbe prestito con diritto di riscatto in chiave futura.

Più complessa la situazione in attacco. Anche qui c’è un giovane in vantaggio, sempre reduce da una stagione con il Frosinone e attualmente impegnato con l’Italia Under 20 al mondiale di categoria, ovvero lo scuola Inter Andrea Pinamonti. Su di lui è tuttavia fortissima la concorrenza, con mezza A che lo chiede in prestito ai nerazzurri. Più percorribili le strade che portano a Mirco Antenucci della Spal e Mattia Destro del Bologna. In uscita dai rispettivi club, sono pronti a rilanciarsi in un progetto nuovo e serio come quello del presidente Sticchi Damiani.