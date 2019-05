Seminano carabinieri dopo lungo inseguimento, poi danno fuoco a un'auto

Dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento notturno, i malviventi hanno abbandonato le vetture utilizzate, dando fuoco a una risultata rubata.

Seminano i carabinieri dopo un lungo inseguimento notturno, poi abbandonano le vetture in campagna e danno fuoco ad una delle auto. Accade nelle zone del brindisino, quando ieri notte, attorno alle 23, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato due auto in fuga, occupate da quattro soggetti sospetti.

I militari hanno iniziato a tallonare le vetture, ma i malviventi, accortisi della loro presenza, hanno aperto il gas, scappando a tutta velocità nelle campagne circostanti per circa 3 km: così i fuggitivi sono riusciti a seminare i carabinieri, a Villa Castelli, abbandonando le vetture e dileguandosi a piedi tra i terreni della zona. Non prima di aver incendiato una Fiat Panda, risultata rubata a Grottaglie. Qui, sono anche intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.