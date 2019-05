Fuoco nella notte a Nardò, misterioso incendio avvolge Opel

L'incendio divampato alle 3 di questa notte.



Un rogo di natura tutta da chiarire è divampato questa notte a Nardò, in via Madonna di Costantinopoli. Le fiamme hanno interessato una Opel Corsa che era parchegiata nei prrssi di un noto panificio distruggendola completamente. L'allarme dei residentiè scattato alle 3 circa e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Sul luogo anche la Polizia Locale del Comune per avviare le verifiche del caso. Il mezzo è di proprietà di una donna e non è chiaro se possa essersi trattato di un incendio doloso.