Primi dati sull'affluenza, a Lecce ha votato il 22,8%

Primi dati diffusi dalla Prefettura. Nei Comuni chiamati solo al voto per le Europee percentuali intorno al 10.



A mezzogiorno di oggi affluenza alle urne di poco superiore al 22% in quasi tutti i comuni salentini chiamati al voto. Tra tutti i più solleciti sono i cittadini di Supersano che sforano il 42% degli aventi diritto, al contrario a Parabita si è recato a votare solo il 14,5 %. Nel comune capoluogo la percentuale di affluenza alle 13 di oggi è stata del 22,8%.

Per quanto riguarda le percentuali dei comuni della provincia in cui i cittadini sono chiamati a votare solo per le Europee e non per le amministrative, le percentuali di affluenza sono molto diverse tra loro: si va dal 6,5 di Taurisano al 16 % circa di Calimera.