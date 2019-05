Ferrovie dello Stato cerca ragionieri e geometri

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca per Ferservizi S.p.A.:

- Ragionieri da inserire nella gestione dei processi amministrativi legati a contabilità, tesoreria, adempimenti fiscali, gestione cartelle esattoriali, amministrazione del personale, ecc;

- Geometri da inserire nei processi di gestione catastale, tutela giuridica ed amministrativa degli immobili, gestione tecnico amministrativa di contratti di locazione immobiliare, aggiornamento banche dati per la gestione della fiscalità immobiliare, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a immobili e conduzione impianti, ecc.

Requisiti richiesti:

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa di 2/5 anni in aziende complesse e/o in studi professionali e, per i geometri, l’abilitazione all’esercizio della professione.



Sedi di lavoro: Torino, Genova, Verona, Venezia, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.



L’inserimento avverrà con contratto a Tempo Indeterminato.