Violento tamponamento sul viale, auto sbanda e si schianta davanti a ristorante

L'incidente è avvanuto poco dopo le 21 in viale Ugo Foscolo.

Paura in serata sulla circonvallazione di Lecce, poco prima della rotatoria di viale Porta d'Europa. Due auto, probabilmente a causa del traffico intenso, sono entrate in collisione e una delle due ha sbandato finendo per urtare ad una fioriera davanti ad un ristorante. Per fortuna in quel momento non stazionava nessuno nei pressi dell'ingresso del locale e gli occupanti delle due auto non hanno riportato ferite gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

I feriti sono stati condotti in ospedale per gli accertamenti ma le loro condizioni di salute sono buone.