Numa Palmer sceglie il Salento per le riprese del nuovo singolo "Courage"

La poliedrica artista moglie del chitarrista Phil Palmer si affiderà ad un'azienda salentina per le riprese.

Numa Palmer sceglie il Salento per il suo nuovo progetto musicale. La cantante e produttrice - moglie del chitarrista britannico Phil Palmer, famoso per le innumerevoli collaborazioni con artisti internazionali, tra cui i Dire Straits – girerà in provincia di Lecce le riprese del videoclip di “Courage”, il nuovo singolo. Il brano è prodotto musicalmente da Matteo Carretto e Vittorio Giannelli e vede la partecipazione straordinaria di Phil Palmer che ha partecipato alla scrittura del testo.