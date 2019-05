Casa a luci rosse in centro: lista sul web e prenotazioni per telefono

L’indagine è partita da un ragazzo che, fermato per accertamenti, ha confessato di essere uscito dall’appartamento dopo una prestazione sessuale. Denunciati due coniugi.

Hanno iniziato un servizio di osservazione vicino ad un appartamento scoprendo una casa a luci rosse. È accaduto a Taranto questa mattina. Sono stati gli agenti della squadra mobile , ad avere conferma di quanto accadeva in un condominio, dopo aver fermato un ragazzo appena uscito dallo stabile. Il giovane ha raccontato di aver trovato su internet un sito web che proponeva prestazioni sessuali, con l’indicazione di una serie di numeri di telefono collegati alle foto di alcune ragazze.

Così, fingendosi clienti, i poliziotti hanno contattato l’utenza telefonica ed hanno preso un appuntamento.

Seguendo le indicazioni, i poliziotti sono entrati nel condominio e sono stati ricevuti da una donna sudamericana in abiti succinti, che era ad attenderli sulla porta dell’appartamento al primo piano dello stabile.

Le due stanze della casa, arredata con luci soffuse, non hanno lasciato nessun dubbio sull’attività svolta dalla donna che è poi stata accompagnata negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti e per il fotosegnalamento.

La donna, regolare sul territorio nazionale, aveva ottenuto l’utenza telefonica di un certo “Antonello”, che l’aveva accompagnata presso l’appartamento dopo averla accolta alla stazione ferroviaria, consegnandole le chiavi della casa, dietro il corrispettivo di 400 euro per la locazione settimanale.