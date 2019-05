Altro raid incendiario nella zona 167: bruciano i carrellati della differenziata

Ennesimo episodio a distanza di appena un mese dal precedente.

Ancora un altro raid incendiario ai danni dei carrellati per la raccolta differenziata a Lecce: accade in zona 167, tra piazzale Siena e l’incrocio tra via Alessandria e via Siracusa. Si tratta dell’ennesimo episodio a distanza di poco più di un mese dall’ultimo caso.