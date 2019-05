Confagricoltura Lecce scrive a Mattarella: "Contrasto a xylella, si firmi la legge"

Lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere che venga subito firmata la legge per procedere alle misure di contrasto a xylella.

Confagricoltura Lecce si rivolge al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Non possiamo più aspettare: la legge deve essere firmata subito per procedere con le misure di contrasto alla xylella fastidiosa".

Nei giorni scorsi è stato convertito in legge il decreto 27 del 29 marzo scorso che accoglie alcuni degli emendamenti proposti da Confagricoltura Lecce riguardanti la batteriosi. "Abbiamo più volte significato ai pubblici decisori – ricorda il presidente Maurizio Cezzi – che non ci si trova dinnanzi ad una calamità naturale, ad una crisi di prezzo del prodotto, ma alla definitiva distruzione del suolo del Salento. Per questo sollecitiamo il presidente della Repubblica a firmare la legge già approvata dal Parlamento. Altrimenti, a causa dei "paletti" imposti dalla Soprintendenza, non si potrà procedere con gli espianti né si potranno programmare gli interventi tesi a salvaguardare e rivitalizzare il paesaggio salentino".