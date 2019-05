Marijuana nascosta nella trapunta e nella lavatrice: 34enne in manette

La trapunta e La lavatrice erano i nascondigli ideali per la marijuana: i carabinieri hanno arrestato un 34enne per detenzione al fine di spaccio di stupefacente.

Marijuana nascosta nella trapunta e nella lavatrice: finisce nei guai un 34enne di Ceglie messapica, Valentino Michele Canistro, sorpreso dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare in possesso della droga.

È stato rinvenuto nella trapunta del letto un involucro di cellophane trasparente aperto, contenente marijuana suddivisa in pezzi, del peso di 50 grammi. Nel bagno, all’interno della lavatrice, è stato ritrovato un altro involucro di cellophane trasparente sottovuoto, contenente 75 grammi di marijuana; all’interno dei cassetti del mobile dispensa, sono stati rinvenuti vari ritagli di cellophane di colore celeste e di carta alluminio, nonché un rotolo di carta alluminio ed un nastro da imballaggio di colore marrone, un bilancino di precisione di piccole dimensioni con custodia.