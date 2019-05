Alla vista dei carabinieri getta scatolino dalla finestra: all'interno trovata cocaina

Nuovi guai per un 44enne: all’arrivo dei militari, che lo dovevano arrestare per tentato omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e spaccio, l’uomo si è fatto beccare con della droga.

I carabinieri lo devono arrestare per tentato omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e spaccio, ma lo trovano in possesso di uno scatolino metallico pieno di cocaina: nuovi guai per un 44enne di Fasano, Domenico Spano, arrestato nelle scorse ore anche per detenzione ai fini di spaccio di droga.