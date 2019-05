“Terra fertile e d’abbondanza”: storia del viaggio pugliese di Jaquelina Barra

Il nuovo progetto cinematografico di Cosmic Community, realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

Sarà presentato domani, presso il Castello di Acaya, il nuovo progetto di produzione cinematografica di Cosmic Community, una iniziativa promossa in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

L’evento è gratuito, aperto al pubblico e avrà inizio alle ore 18.00. Terra fertile e d’abbondanza è il prossimo film che Cosmic Community girerà in terra pugliese.

Il film parla di un viaggio che ha come inizio una storia realmente accaduta, quella dell'artista Jaquelina Barra, musicista di diversi gruppi di livello nazionale a Buenos Aires, la quale partita nove anni fa dall'Argentina scoprì il tesoro della Puglia, nei paesaggi naturali e in quella sottile vibrazione della terra che smuove l’anima. Qui incontrò una comunità di persone fuori dal comune. Inizia così il grande fuoco dell’opera cinematografica, avvincente, ricca di poesia, con diversi capovolgimenti di fronte.

Il video promozionale del film è ambientato in diversi luoghi naturali della Puglia, in principal modo nella zona del Salento. Le location scelte aiutano gli spettatori a sentire non solo la parte tradizionale del tacco d’Italia, ma soprattutto il potere energetico che esprime Madre Terra in questa parte del Paese, quando la sua bellezza è preservata e tutelata.

Il video è un brevissimo cortometraggio e rappresenta uno strumento di presentazione di quello che sarà poi il film che verrà girato nel 2020 con una storia avvincente, che immergerà lo spettatore in luoghi di luce ma anche negli spazi d’ombra dell’essere umano.

Il progetto cinematografico sarà presentato il 26 maggio ad Acaya con la presenza di Gabriella Panarese per i saluti istituzionali per conto di Regione Puglia e Pugliapromozione, il regista del video-trailer Federico De Giorgi, la protagonista Jaquelina Barra e gli attori che ne hanno preso parte, Enea Garrapa per la fotografia – riprese e montaggio insieme a Fania Palma, di Marina Gabrieli – Associazione Raiz Italiana, Silvio Carella – musica hand pan.

Il 26 maggio a seguito della presentazione prevista alle ore 18, è previsto anche un rinfresco con specialità culinarie del territorio e un intervento musicale.

Sempre il 26 maggio ci sarà l’intervento in conferenza del nutrizionista colombiano Albert Ronald Morales che parlerà di un’altra “terra fertile” che è quella del nostro corpo fisico. Ciò di cui ci si alimenta influisce in maniera determinante sul benessere del proprio corpo fisico ed emozionale. il Nutrizionista Morales è una personalità di spicco nell’ambito della nutrizione, ha collaborato per diversi progetti anche con l’Onu.

Il progetto cinematografico di “Terra fertile e d’abbondanza” sarà promosso anche a Matera, quest’anno diventata la Capitale Europea della Cultura. La presentazione avverrà nell’Aabbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso nell’ambito del festival Cosmic Fest realizzato in collaborazione con il Comune di Montescaglioso (Matera) e con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019. La presentazione del progetto all’interno del festival è prevista per i giorni 15 e 16 giugno alle ore 20.