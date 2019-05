Tennis, Ct Maglie in trasferta a Benevento

Nel campionato di Serie B, impegno in trasferta per i magliesi: sfida contro il TC2000 di Benevento. Baglivo: “In formazione spazio ai giovani”.

Nella quinta giornata del campionato di serie B una trasferta impegnativa attende, domenica 26 maggio, il CT Maglie che sfiderà i beneventani del TC2000 Cloud Finance, terzi a pari punti in classifica.

I magliesi anche questa volta dovranno fare a meno di Erik Crepaldi (2.3), ancora impegnato nei vari tornei ITF, e non potranno fare affidamento sul completo recupero fisico di Giorgio Portaluri (2.4), che domenica scorsa ha avuto qualche problema.

Nella formazione che affronterà il TC2000 ci saranno Mattia Bellucci (2.3), Daniele Iamunno (2.4) e Gabriele Frisullo (3.1). E' sicuro che si darà spazio agli altri Under come Alessio Giordano (3.1), Marco Baglivo (3.3) e Luigi Corrado(3.2). In particolare per Giordano si deciderà del suo impiego nei singolari o nel doppio.

I beneventani, che sono tra i favoriti per i playoff, hanno in squadra Andrei Chepelev (2.1), Fernando Romboli De Souza (2.3), Gabriele Noce (2.4), Francesco Liucci (2.4), Umberto Sansone (2.5), Mario Organista (2.6), Gian Marco Saccone (2.8), Cristiano Verdino (3.2) e Simone Perifano (4.4).

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “La sfida che ci attende questa domenica sarà ancora più difficile per l'assenza nelle file magliesi di Erik Crepaldi, Yannick Jankovits e Giorgio Portaluri e, oltretutto, i campani sulla carta sono tra favoriti per i playoff per la promozione in A2. Con l'occasione daremo spazio ai nostri giovani, ancora non utilizzati che avranno modo di sperimentare l'emozione di giocare un campionato importante come la serie B. Il nostro obiettivo è comunque di confermare la serie B anche per il prossimo campionato e, quindi, contiamo molto sul successivo incontro del 2 giugno che ci vedrà impegnati in casa contro il CT Palermo con la presenza in squadra di Crepaldi e Portaluri”.