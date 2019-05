Amministrative, chiude la campagna elettorale: gli ultimi appuntamenti

Ultime ore di campagna elettorale a Lecce: i candidati sindaco, insieme alle coalizioni che li supportano, saluteranno i cittadini e i sostenitori con comizi e feste conclusive.

Saverio Congedo chiuderà a partire dalle 20.30 al Parco Belloluogo, con l’intervento dei responsabili delle tredici liste del centrodestra. Seguirà un momento di intrattenimento musicale. Congedo sottolinea: “In consiglio comunale porteremo sia esperienza che risorse nuove, giovani preparati. Si tratta di una coalizione ampia e coesa, in grado di garantire stabilità e buon governo per la città. Lecce ha davanti a sé, nei prossimi dieci o venti anni, sfide cruciali che richiedono un governo determinato, coerente, solido. Per questo chiedo ai miei concittadini, il 26 maggio, una scelta chiara, una scelta forte, un voto che fin da subito sia utile per far ripartire la nostra città, dopo mesi di immobilismo, inconcludenza, scelte sbagliate. Chiedo la loro fiducia e di essere valutato per il mio impegno, la mia coerenza, la mia trasparenza e per il progetto che ho in mente per la città che amo, la nostra Lecce”.

Mario Fiorella, con Sinistra Comune, ha chiuso la propria campagna elettorale a Porta San Biagio, nella serata di ieri, con l’evento “Festa!”: “È stata una campagna intensa – precisa -, partecipata, bellissima, emozionante, che mi ha consentito di apprezzare aspetti inediti della mia Lecce e di conoscere tante persone meravigliose, ascoltandone istanze, desideri, sogni persino. Con il passare dei giorni sono cresciuti in me l'entusiasmo e la voglia di esserci, di riportare i temi della sinistra a Palazzo, di dare concretezza, attraverso l'attività amministrativa, al nostro messaggio ‘per una Lecce più giusta, verde e solidale’, che per noi non rappresenta solo uno slogan ma il nostro modo di essere nel quotidiano, anche fuori dalla campagna elettorale. Ecco, è con questo spirito che invito tutti quanti i miei concittadini a prendere parte allo sprint finale, insieme a me e ai candidati al Consiglio”.

Carlo Salvemini sarà a Piazza Sant’Oronzo alle ore 20, per un comizio conclusivo assieme ad Alessandro Delli Noci: “Dopo aver percorso ogni strada, attraversato ogni quartiere, raggiunto ogni borgo e marina, vi aspettiamo – scrive nel cuore della città. Per mesi abbiamo diretto i nostri passi verso di voi, verso le vostre case e i vostri luoghi. Ora vi aspettiamo tutti, insieme, in piazza Sant'Oronzo per chiudere questa campagna elettorale”.

Subito dopo il comizio di Salvemini, alle 21.30, in Piazza Sant’Oronzo, sarà il turno di Arturo Baglivo, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle.