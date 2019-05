Subsonica a Melpignano, appuntamento il 14 agosto

Il gruppo porterà nel Salento le sonorità del loro ultimo album “8”, oltre ai pezzi classici della loro ventennale carriera.

Il tour estivo del Subsonica aumenta le tappe al sud, tra cui anche Melpignano. Lo spazio per il concerto è la tradizionale spianata dove si svolge La Notte della Taranta, davanti all’ex Convento degli Agostiniani. Appuntamento per il 14 agosto: i biglietti sono in vendita su TicketOne.