Appello dopo l'esposto contro Tap: "Politica stia contro chi devasta il territorio"

Le ragioni dell’esposto, presentato l’8 maggio scorso, sono state spiegate in una conferenza stampa tenutasi oggi a Roma.

Un esposto contro Tap per “difendere i cittadini e l’ambiente”: in una conferenza stampa dal titolo “Tap, un caso di ingiustizia climatica”, tenutasi presso la Camera dei Deputati a Roma, alla presenza dei parlamentari firmatari, Sara Cunial e Maurizio Buccarella (Gruppo misto), e Veronica Giannone (M5s), sono state spiegate le ragioni dell’azione, promossa lo scorso 8 maggio in Procura a Lecce. Presenti anche il sindaco di Melendugno, Marco Potì, Michele Carducci, Coordinatore del Centro Di Ricerca Euroamericano sulle Politiche Costituzionali all’Unisalento, Massimo Blonda, ricercatore del Cnr di Bari, Graziano Petrachi, insegnante, e Alfredo Fasiello, presidente del comitato No Tap.

Sara Cunial: “C’è un’emergenza in corso senza eguali nella storia climatica, ambientale, ma anche civile, sociale e democratica. Qui in gioco ci sono i diritti di tutti noi e delle future generazioni. Il diritto al clima, a vivere in un contesto salubre, il diritto a un lavoro dignitoso e a un’informazione degna di questo nome. Vogliamo tutelarle? Vogliamo tutelarci? È tempo di guardare in faccia la realtà, leggere le carte, ascoltare chi da tempo denuncia i soprusi e le violenze che sta subendo la nostra terra e i suoi abitanti. Tap, Tav, Pedemontana, sono tutte facce dello stesso progetto. Un progetto senza visione e senza rispetto delle persone e della vita. Un progetto che ci vedrà tutti perdenti, anche chi, oggi, su questo sistema specula e si arricchisce. I numeri e i fatti sono evidenti”.

Maurizio Buccarella: “Questo esposto vuole essere una speranza, che la magistratura possa arrivare lì dove il Governo non è riuscito, ovvero nel fermare Tap. Un progetto che nasce geneticamente segnato da un atto corruttivo accaduto nel 2012 presso il Consiglio d’Europa, quando con la compravendita dei voti di alcuni membri dell’assemblea parlamentare fu evitata da parte dell’Azerbaijan l’approvazione di una mozione di condanna per violazione dei Diritti Umani che avrebbe interdetto di fatto la possibilità di finanziamenti da parte della Bei”.

Veronica Giannone: “La questione Tap va ben oltre il Salento e la Puglia quando interessi economici di pochi prevaricano sui diritti dei cittadini e sulla tutela ambientale il problema è di fatto di tutti. Oggi è Tap, domani sarà un’altra opera, se non iniziamo fin da subito ad anteporre l’interesse pubblico a quello privato. Vorremmo ricordare ai politici che oggi sfilano di fianco a Greta o a quelli che ieri commemoravano la morte di Falcone che gli intenti e le idee si dimostrano con i fatti nelle Aule parlamentari. E che oggi più che mai avremmo modo e dovere di fare qualcosa di concreto a favore dei cittadini, dell’ambiente e delle future generazioni. Il tempo delle grandi opere imposte dall’alto, inutili e dannose è finito. Ed è tempo che anche chi amministra la cosa Pubblica agisca per tutelare le popolazioni ed il loro diritto di decidere del proprio futuro”.

Michele Carducci: “Quanto esposto oggi e presentato anche in Procura dimostra le ragioni giuridiche della venuta meno del requisito della strategicità di Tap e la violazione del diritto umano al clima da parte dell’impresa: diritto umano al clima ormai riconosciuto a livello internazionale e oggetto delle deliberazioni di emergenza climatica di Stato, regioni e Comuni. Per l’opera Tap sta ormai emergendo il profilo dell’inutilità climatica un progetto fossile inadatto a perseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e dei tempi dell’IPCC, lesivo delle diritti delle giovani generazioni che anche oggi stanno scioperando per un futuro senza più energie fossili”.

Massimo Blonda: “Ci sono aspetti rilevanti contenuti nel primo parere Arpa sulla valutazione di impatto ambientale di TAP che non hanno mai ricevuto riscontro in sede procedimentale o che hanno ricevuto riscontro non dirimente, con le conseguenze di tipo ambientale già determinatesi o a rischio di determinarsi in futuro. Il più rilevante riguarda il frazionamento interno ed esterno della procedura, che ha impedito e continua ad impedire la valutazione degli impatti ambientali e sanitari cumulativi dell’opera. Tale elusione non ha consentito la valutazione (e la definizione delle conseguenti prescrizioni) di possibili impatti nella loro valenza integrata che, come noto, può rappresentare una sommatoria di effetti fino al raggiungimento di soglie critiche, oltre le quali i fenomeni negativi assumono anche una valenza qualitativa differente e peggiore. Inoltre si è creato un pericoloso precedente paradossale secondo cui, per eludere la VIA, si possa presentare in un primo momento un progetto e un SIA lacunosi, apporgli successivamente migliorie e sulla base di queste sottrarsi alla vera valutazione di impatto”.

Graziano Petrachi: “Tap un progetto oscuro e lacunoso, incurante degli habitat e dell'ambiente più in generale. Un progetto che non solo svilisce l'articolo 41 della nostra costituzione, ma altresì fa carta straccia delle direttive comunitarie in materia di tutela ambientale. Un progetto con cui, più che l'interesse collettivo dei cittadini, si tutela l'interesse di un'impresa privata e il bypass delle prescrizioni assurge a vera e propria opera d'arte. Quante varianti in corso d'opera del progetto Tap sono state autorizzate? La variante Mise PRT n.26281 del 13.12.2017, quella del Mise San Basilio (recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004) di ottobre 2017 e poi ancora quella del Mise Paesane (recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004), del 14.3.2018 n.7017, a cui si somma la variante Mise PRT (recinzione) del 14.3.2018 n.7017 e infine la variante sito stoccaggio ulivi, marzo-luglio 2017, a.29. Ebbene, ai sensi della prescrizione a.57 del dm 223/2014 qualora dalle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell'opera (metanodotto e Prt), esse devono essere sottoposte alla procedura di verifica di Esclusione dalla Via. Quante di quelle varianti talvolta interessanti terreni sottoposti a vincoli ex. Dlgs 42/2004, sono state adottate ricorrendo alla preliminare verifica di esclusione della Via? Nessuna di queste”.

Marco Potì: “è un onore essere qui in rappresentanza di tanti sindaci e comunità che da anni portano avanti una lotta che è di democrazia, dignità e amore per la propria terra. Di fianco a tanti parlamentari per chiedere una cosa che dovrebbe essere scontata: il rispetto delle leggi italiane e europee che prevedono il rispetto delle procedure, la tutela dell’ambiente, delle persone, della salute e del futuro di tutti noi e della vocazione di un intero territorio. Non può essere barattato con presunte strategicità di opere o per interessi economici e privati di società multinazionali straniere con sede in paradisi fiscali. Ringrazio tutti i parlamentari e le forze politiche che hanno capito che è una battaglia di democrazia e di territorio prima che di ideologie o di partiti”.