Aggressione al gazebo della Lega, sette persone denunciate

Dai filmati acquisiti, la Digos ha ricostruito la dinamica dei fatti, denunciando sette persone, identificate nei giorni scorsi.

Rispondono di violenza privata aggravata, minacce gravi, pubblica intimidazione e danneggiamento, in concorso, nonché, per alcuni di loro, anche di tentata rapina e lesioni personali aggravate, le sette persone (cinque uomini e due donne) identificate dai poliziotti della Questura di Lecce per il caso dell’aggressione al gazebo della Lega di domenica scorsa.

Come noto, il gruppo aveva fatto irruzione, lo scorso 19 maggio, nella centrale piazza Sant’Oronzo dove, nei pressi dell’Open Space, era stato allestito un banchetto informativo coi vessilli della Lega e, con un’azione fulminea, aveva buttato a terra la struttura, impossessandosi di alcune bandiere e danneggiandole. Non erano mancati insulti e minacce nei confronti dei simpatizzanti del partito. Nella circostanza, era stata colpita al volto, con un pugno, una ragazza minorenne che si trovava nelle vicinanze del gazebo, insieme al padre, davanti al punto informativo.