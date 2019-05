Guida in stato di ebbrezza, rapina ed estorsioni ai propri familiari: in tre nei guai

Provvedimenti nei confronti di tre persone per reati vari.

Provvedimenti nei confronti di tre persone per vari reati: i carabinieri di Soleto hanno arrestato a Sternatia Isaura Duroaia, 29enne residente a Bari presso campo Nomadi. La donna, fermata, a seguito di identificazione, risultava colpita da ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Foggia, dovendo scontare tre anni di reclusione, una multa di mille euro e un’interdizione di cinque anni dai pubblici uffici per rapina. La 29enne è stata condotta in carcere a Lecce.

A Squinzano, è stato arrestato Emanuele Bacca, 39enne del posto, per rapina ed estorsioni commessi tra il 2009 e il 2016 nei confronti dei propri familiari: dovrà scontare pena residua di due anni e 4 mesi e 600 euro di multa.