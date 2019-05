Operazione "Alì Babà", 47enne di Taviano finisce in carcere

L’uomo dovrà espiare tre anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione e ricettazione.

I carabinieri di Taviano, in esecuzione di un ordine di carcerazione, per reati di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione” e “ricettazione”, hanno arrestato Gianfranco Schito, 47enne del posto.