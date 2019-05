Ruba bici ma viene incastrato dalle telecamere: fermato mentre è ancora in sella

L’uomo è stato sorpreso in fuga sulla ss 274, allo svincolo per Presicce-Acquarica.

È stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato Mirko Capone, 41enne di Melissano, pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza dopo aver sottratto una bici: i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo insieme ai colleghi di Salve si sono subito adoperati per fermare l’uomo, riuscendo a intuire la via di fuga e a intercettare il fuggitivo, ancora in sella, a circa 10 km lungo la Ss 274 all’altezza dello svincolo Presicce - Acquarica in direzione Gallipoli.

Accompagnato in caserma, veniva denunciato, mentre la bici, oggetto di furto, tornava al legittimo proprietario.