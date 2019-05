Lucioni mantiene la promessa e sale in sella: da Lecce a Benevento contro la Sla

Il terzino giallorosso partirà da Lecce il 30 maggio e farà un viaggio di quasi 300 km.



Fabio Lucioni mantiene la promessa fatta e sale in sella per raggiungere in bici Benevento. Una lunga pedalata che ha anche una nobile causa perché servirà a raccogliere fondi a favore dell'Aisla, la Onlus che aiuta i famigliari e i malati di Sla, la sclerosi laterale amiotrofica.

“Se il Lecce passerà in serie A me ne andrò in bicicletta da Lecce alla città di mia moglie, Benevento"… è iniziato tutto così – scrive Lucioni che fa un appello ai suoi tifosi: “Dal 30 maggio, giorno in cui inizierà la mia pedalata da Lecce a Benevento, chiunque potrà aderire all’iniziativa a favore di Aisla onlus e dare il suo contributo tramite una raccolta fondi che sarà attivata qui sulla mia pagina Facebook”.



Il percorso è diviso in tre tappe e ha una lunghezza di oltre 200km.