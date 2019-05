Evade dai domiciliari e appicca il fuoco all'ingresso di un negozio, arrestato

Il rogo ha causato danni lievi alla porta d'ingresso dell'esercizio commerciale.

Evade dagli arresti domiciliari dove era stato confinato per rapina e appicca fuoco all'ingresso di un negozio. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Veglie e il responsabile è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in flagranza di reato. L'uomo, Vito Frisenda di 22 anni, si era allontanato da casa alle 14.30 circa per raggiungere un negozio di abbigliamento in via Dante: una volta sul posto ha cosparso di liquido infiammabile la porta d'ingresso e ha appiccato il fuoco che si è poi auto-estinto poco dopo causando danni di lieve entità non coperti assicurazione.

L'arrestato, al termine delle formalità rito, è stato associato alla casa circondariale di Lecce.