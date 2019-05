Settimana mondiale tiroide, domenica screening gratuiti a Poggiardo

Lo screening si svolgerà dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle17, ed è rivolto ai cittadini, nella fascia di età fra 16 e 65 anni.

Screening tiroidei gratuiti per giovani e adulti, donne e uomini, dai 16 ai 65 anni. Anche quest'anno in occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, il Distretto Socio Sanitario di Poggiardo, organizza per domenica 26 maggio l'VIII manifestazione dedicata alla diagnosi precoce delle malattie tiroidee, offrendo la possibilità ai cittadini di sottoporsi, nel Poliambulatorio Distrettuale (ex Ospedale "F. Pispico", dalle ore 9), ad un controllo gratuito con un pacchetto completo di prestazioni: visita medica, ecografia tiroidea, prelievo ematico per TSH (l’ormone che influenza direttamente l'attività della tiroide) e valutando l'opportunità o meno di eventuali approfondimenti diagnostici.