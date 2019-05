Di corsa contro il tumore: a Gallipoli Colourun 2019

Domenica 16 giugno corsa di solidarietà per sostenere le attività della Lilt, la Lega Italiana Lotta ai Tumori.



Gallipoli Run ( www.gallipolirun.it ) è l'evento sportivo LILT giunto alla terza edizione, quest’anno proposto nella rinnovata veste “ColouRun ” e dedicato a sostenere i Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori (SGPT) nel Salento.

Gallipoli ColouRun prevede due opzioni: la corsa su strada di 8 km e la camminata di 4km sul lungomare di Gallipoli (direzione Baia Verde).

E' predisposto un work out di riscaldamento a suon di musica rock con Lele Erre deejay per preparare i muscoli prima della partenza. La manifestazione, oltre all'aspetto sportivo, è ideata come una grande festa di intrattenimento per grandi e piccoli – e quindi indicatissima per le famiglie – , grazie al ricco programma di performance ed esibizioni artististiche: i Lesionati, le Mascotte, gli Artisti di Tabarin, i Trampolieri, i Truccabimbi, Deejay Music ( http://www.gallipolirun.it/manifestazione/ )

Lo sparo dei coriandoli colorati darà il via ai partecipanti sportivi, sia della corsa e della camminata, volti a raggiungere Torre La Pedata Village, il cuore dell'animazione e del ritrovo degli stand, del podio per le premiazioni, e dell'intrattenimento musicale e di spettacolo sino alla scenografica esplosione di palloncini on air – tutti rigorosamente biodegradabili – ancorati al suolo per creare uno scenario colorato e allegro.

La festa continuerà al Parco Acquatico Splash di Gallipoli o presso i nostri partner: esibendo il pettorale di gara si avrà uno sconto per il biglietto di ingresso.

Anche quest’anno i partecipanti riceveranno la maglia tecnica, i pacchi gara e usufruiranno del ristoro finale nonché di tutte le performance di intrattenimento dei vari artisti coinvolti.

I dettagli della manifestazione e le modalità di iscrizione sono sul sito ufficiale gallipolirun.it e saranno promossi anche tramite i canali social Facebook @Gallipolirun e instagram @lilt_lecce.

La manifestazione sarà condotta da Giampaolo Catalano.

L’evento è in collaborazione con TeleRama, Radio Ciccio Riccio e trasmesso in diretta da Salento Television.

Gallipoli ColouRun: la corsa è vita!