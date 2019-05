Cede il solaio all'alba, paura ad Aradeo

Il tetto di un vecchio edificio abbandonato in via Togliatti ha ceduto improvvisamente



Solo tanta paura ma nessuna conseguenza grave all'alba di oggi ad Aradeo dove è crollato il tetto di un vecchio stabile. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è scattato poco dopo le 5 dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti di via Togliatti spaventati dal forte rumore. Il vecchio stabile, abbandonato da tempo, era in cattive condizioni statiche e ciò ha causato il cedimento del solaio. Sul posto per i rilievi del caso anche i tecnici del Comune di Aradeo.



Immagine di repertorio