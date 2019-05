Tragedia a Borgo San Nicola: detenuto 31 si impicca in cella

Il corpo del giovane ritrovato in una cella di isolamento alle 22 di ieri.



Si è impiccato in una cella del carcere di Borgo San Nicola dove era recluso da alcune ore. Il corpo del 31enne di Lizzanello che era stato accompagnato in carcere per evasione dagli arresti domiciliari è stato ritrovato alle 22 di questa notte in una delle celle di isolamento ed ora si trova nella camera mortuaria del Vito Fazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giovane detenuto era sottoposto ad una cura farmacologica ed era soggetto ad abuso di stupefacenti: per questo la famiglia vuole vederci chiaro sulle ore che hanno preceduto il tragico gesto e se si sia fatto il possibile per evitare la crisi che lo ha portato alla morte.