Guerrilla gardening dei bambini: a Trepuzzi l'orto dei piccoli

Il 1° e il 2 giugno spettacoli, laboratori e incontri per sensibilizzare i più piccoli al tema dell'ambiente e della natura. Ingresso gratuito.

Si terrà a Trepuzzi il 1° e il 2 giugno un doppio incontro ad ingresso libero dedicato al tema della natura a misura dei più piccoli. Si chiama Guerrilla Gardening e coinvolgerà i bambini nella realizzazione di un un orto e in laboratori tematici.

Perché sia importante realizzare un orto dei bambini è presto detto, come spiegano gli organizzatori: "Coltivare è un modo per imparare. Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Saperi di altre generazioni e di altre culture. Gli orti rappresentano uno strumento di educazione ecologica in grado di riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita".



Quest’anno L’orto dei bambini sarà un giardinaggio radicale, una pratica diffusa in tutto il mondo: quella del Guerrilla Gardening al fine di contrastare il degrado urbano mediante atti dimostrativi, dei veri e propri attacchi verdi! L’azione più tipica dei guerrilla gardener è il flower bombing, un gesto dimostrativo che inizia con la preparazione di piccole bombe costituita da argilla, terra e semi di fiori. Le bombe vengono lanciate in aree ritenute troppo grigie.



Essere un guerrigliero del verde non richiede una dose aggiuntiva di coraggio, a volte basta essere stanchi di vedere attorno solo distese di cemento e pensare che li dove c’è una intercapedine nell’asfalto potrebbe nascere un fiore.



Il programma della III Edizione - Guerrilla Gardening

Locali di Via Pepe | Trepuzzi | Le



1 GIUGNO



Ore 17:30 Età 6|8 anni: Percorso sensoriale tra i colori e i profumi della terra

Ore 18:30 Età 6|8 anni: Flower Bombing - Laboratorio di bombe di semi



2 GIUGNO

Ore 17:00 Età 3|5 anni Percorso sensoriale tra i colori e i profumi della terra

Flower Bombing - Laboratorio di bombe di semi



Ore 18:30 IAA Interventi assistiti con gli animali Ass. Megghy



Ore 19:00 Principio Attivo Teatro Kukulà di e con Giuseppe Semeraro

Kukula? e il circo piu? piccolo del mondo. Lo spettacolo nasce dalla sperimentazione di diversi linguaggi: teatro, mimo, giocoleria e acrobatica.

Il personaggio clown Kukula? e? un artista d’altri tempi che da? vita a diversi personaggi: giocolieri, equilibristi e teatranti. IL suo nome, proveniente da un’antica discendenza di Kukula?, ed in particolare dal nonno, famoso giocoliere rumeno che spesso torna alla mente del simpatico personaggio.



Ore 20:00 Rinfresco & Saluti Consegna diplomi per i piccoli partecipanti



L’orto dei bambini è un progetto di BLABLABLA E Arci Lecce con il sostegno del Comune di Trepuzzi i, Assessorato alle Politiche sociali e SEAsrl , in collaborazione con GeNSS coop. sociale e Principio Attivo Teatro



Illustrazione di Valeria Puzzovio



INFO E PRENOTAZIONI:

331.4604754