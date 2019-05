Volley, la Showy Boys Galatina è campione provinciale 3D Young

La forza di un gruppo, la bellezza di “essere squadra”. Si riassume con queste parole il cammino della Showy Boys Galatina nel torneo 3D Young. Da prima in classifica nel girone B e sino alla conquista del titolo di campione provinciale, il team bianco-verde, composto dagli allievi under 14 (più due fuori quota così come previsto dal regolamento federale) si è distinto per capacità tecniche, carattere e forza dei singoli e del collettivo.



Dopo aver battuto per 3-0 in semifinale la Esseti Pallavolo Nardò (25-6, 25-10, 25-22), la Showy Boys si è contesa il titolo di campione provinciale con i pari età della Sbv Olimpia. Martedì 21 maggio, in un palazzetto dello sport gremito di tifosi e tantissime famiglie, è andata in scena la sfida finale che ha visto De Pascalis e compagni vincere per 3-1. Ad aggiudicarsi il primo parziale sono, però, i padroni di casa. Un 25-23 in un combattuto primo set in cui i bianco-verdi pagano qualche errore di troppo in attacco e sotto rete.



Approccio completamente differente nel secondo parziale. I ragazzi allenati da Gianluca Nuzzo non sbagliano più nulla e diventano molto efficaci in tutti i fondamentali. Dal servizio, alla ricezione e sino al muro, la Showy Boys detta i tempi di gioco e per gli avversari della Sbv Olimpia non è per nulla semplice il confronto. I parziali di 16-25, 17-25 e 20-25 parlano di un match mai messo in discussione in cui i bianco-verdi hanno evidenziato il loro “essere squadra”. Un successo più che meritato ma per gli allievi della Scuola Volley non c’è tempo di festeggiare perché attesi dalle sedute di allenamento di questo rush finale di stagione.