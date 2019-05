Non fa curare il cane colpito da tumore, proprietario multato con 10mila euro

La decisione è arrivata dalla Corte di Cassazione che ha confermato, ad un 42enne di Gagliano del Capo, la condanna per maltrattamenti nei confronti dell’animale.

Il cane aveva delle ulcere alle mammelle, ma il proprietario non lo ha portato dal veterinario. La Corte di Cassazione ha confermato, per questo motivo, ad un 42enne di Gagliano del Capo, una multa da 10mila euro per maltrattamenti di animali. La notizia è stata rilanciata da TgCom. “Per la Corte -si legge sul sito- chi ha un animale non può infatti dimenticare di farlo curare. L'imputato si è difeso dicendo che non era colpa sua se il cane aveva sviluppato dei tumori”.



Il proprietario è stato anche condannato a rifondere 2.500 all'associazione animalista Anpana costituitasi parte civile a tutela della cagna, oltre a pagare le spese di giustizia.